 

Возле берегов США перевернулось судно, есть погибшие

03.05.2021, 0:38, Новости дня
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“Несколько агентств, включая спасателей Сан-Диего, спасли из воды 25 человек. К сожалению, двое не выжили. 23 человека доставлены в местные больницы”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что водную поверхность продолжают осматривать с судов и самолетов.

Multiple agencies including @SDLifeguards rescued 25 people from the water. Sadly, two did not survive. 23 were taken to local hospitals. Federal agencies are still searching the water in vessels and aircraft.

— SDFD (@SDFD) May 2, 2021

Кораблекрушение произошло в районе национального памятника Кабрилло, расположенного в полтора километра от военно-морской базы США Пойнт Лома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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