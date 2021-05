Возле берегов США перевернулось судно, есть погибшие

“Несколько агентств, включая спасателей Сан-Диего, спасли из воды 25 человек. К сожалению, двое не выжили. 23 человека доставлены в местные больницы”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что водную поверхность продолжают осматривать с судов и самолетов.

Multiple agencies including @SDLifeguards rescued 25 people from the water. Sadly, two did not survive. 23 were taken to local hospitals. Federal agencies are still searching the water in vessels and aircraft.

— SDFD (@SDFD) May 2, 2021

Кораблекрушение произошло в районе национального памятника Кабрилло, расположенного в полтора километра от военно-морской базы США Пойнт Лома.

