 

В Одессе возбудили дело из-за использования коммунистической символики

03.05.2021, 0:22, Новости дня
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В Одессе полиция возбудила дело в отношении мужчины из-за использования коммунистической символики, сообщили в Нацполиции Одесской области.

«Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики… Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины», – сообщается на сайте полиции. Отмечается, что одессит дает объяснения по этому поводу в отделе полиции.

Статья, по которой возбуждено дело, предполагает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, украинские националисты проводят в Одессе так называемый «Марш защитников» в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших в истории Украины преступлений.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.



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