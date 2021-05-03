Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение главы британского МИД Доминика Рааба начать бороться с «фейками и пропагандой из России», процитировав раннехристианского подвижника Антония Великого.

«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», – сообщила Захарова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Дипломат процитировала святого и отметила, что «больные пропагандой страны» продолжают обвинять Россию «в собственных грехах» по неизвестным причинам.

«В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», – добавила она.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».

Напомним, Москва призвала страны «Семерки» и Евросоюз отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны. В заявлении на сайте МИД РФ говорится, что странам «Семерки» и Евросоюзу следует «уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан».