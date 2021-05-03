В Белоруссии оценили влияние санкций США на поставки нефти из России

приводит ТАСС заявление Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1»

«В соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера – Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно», – приводит ТАСС заявление Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

Накануне министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией.

Напомним, во вторник неназванные источники Reuters выступили с утверждением, что российские экспортеры нефти якобы могут приостановить поставки на белорусские НПЗ из-за санкций США против Минска.

В конце 2020 года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Вашингтон с 3 июня решил возобновить санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике.