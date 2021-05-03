 

В Белоруссии оценили влияние санкций США на поставки нефти из России

03.05.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

приводит ТАСС заявление Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1»

«В соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера – Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно», – приводит ТАСС заявление Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

Накануне министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией.

Напомним, во вторник неназванные источники Reuters выступили с утверждением, что российские экспортеры нефти якобы могут приостановить поставки на белорусские НПЗ из-за санкций США против Минска.

В конце 2020 года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Вашингтон с 3 июня решил возобновить санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Вице-спикер Рады назвала легализацию игорного бизнеса поспешной

09.10 / Ученые выяснили, что азиаты и африканцы по-разному уязвимы для COVID-19

13.07 / FDA присвоило приоритетный статус экспериментальным вакцинам от Pfizer и BioNTech

04.09 / Против Кличко начата масштабная грязная кампания – Комитет избирателей Украины

18.12 / Указана вероятная продолжительность иммунитета от применения «Спутник V лайт»

02.09 / США временно отменяют эмбарго на поставки оружия Кипру

30.03 / Медицинская система Украины способна делать до 4 млн прививок от COVID-19 в месяц – Ляшко

16.02 / “Я извиняюсь, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу”. Ткаченко считает необходимым пересмотреть принципы составления черных списков артистов

10.09 / Премьер Чехии не поддержал встречу Вышеградской четверки с белорусской оппозицией

02.07 / В Гатчине появится первый в стране музей военной авиации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика