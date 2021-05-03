«Разборки со Следственным комитетом»

Арестованы акции чешского Джей энд Ти Банка. И при чем здесь династия члена Политбюро ЦК КПСС Григория Романова.

В нашей стране сформировалась наследственная финансово-административная аристократия. Дети позднесоветских бюрократов имели дополнительные преимущества, и принцип монетизации личных связей начинал работал все эффективнее.

Например, почти два года назад (см. № 51 «Новой» от 17 мая 2019 года) мы рассказывали об одном семейном бизнесе — финансовом бутике «Банкхаус Эрбе», который до поры до времени назывался Международным Банком Храма Христа Спасителя. Владела им Валентина Романова, дочь влиятельного секретаря ленинградского обкома, члена Политбюро ЦК КПСС Григория Романова и супруга экс-заместителя Генпрокурора РФ Олега Гайданова (короткое время он даже исполнял обязанности Генпрокурора). Бизнес помогал строить ее сын Андрей Кулаков.

Валентина Романова

Не так давно он переехал в Канаду. А Валентина Романова продала «Банкхаус Эрбе» Джей энд Ти Банку, дочке чешско-словацкого J&T Banka, которым, к слову, долгое время тоже управлял потомок видного деятеля компартии Васил Шевц. (Его тесть возглавлял Компартию Словакии).

Однако до проведения этой сделки Романова заключила договор о продаже контрольного пакета акций «Банкхаус Эрбе» с группой российских инвесторов во главе с Павлом Комиссаровым и получила от него 13,7 миллиона долларов. Но так и не начала процедуру регистрации сделки в ЦБ и не вернула деньги.

Когда редакция обратилась за комментарием, Романова позвонила в «Новую газету», чтобы напомнить, кем работал ее муж и пообещала нам «разборки со Следственным комитетом».

Однако началось уголовное преследование самой Романовой.

Дело по факту мошенничества в особо крупных размерах было возбуждено ГСУ МВД РФ еще в октябре 2019 года. Этот факт нам подтвердил Павел Комиссаров, признанный потерпевшим. От дальнейших комментариев бизнесмен отказался.

Вскоре после этого события Романова перестала появляться в Москве и, насколько нам известно, уехала за границу. Это было благоразумно и даже законно, потому что на тот момент дело велось в отношении неустановленных лиц.

Но летом прошлого года, когда сняли некоторые пандемические ограничения, Романова вернулась в Москву. Вероятно, она использовала канадский паспорт, что не уберегло ее от внимания правоохранительных органов. В доме Романовой прошел обыск, а сама она была доставлена на допрос.

Поначалу полицейские услышали о том, какую ошибку они совершают, не учитывая высокие связи допрашиваемой. Затем Романова почувствовала себя плохо. Карета скорой помощи, кстати, доставила ее не в обычную горбольницу, а в спецклинику под охраной ФСО.

За неделю Романова не только поправила здоровье, но и подготовилась к повторному визиту в следственный орган.

В этот раз она приехала с адвокатом и распечаткой заранее подготовленных показаний по делу. Вероятно, расчет был на то, что следствие удовлетворится гладкими, отточенными и не оставляющими сомнений в невиновности Романовой формулировками. Однако неприятные вопросы продолжились. Романова попросила о перерыве и, пока он длился, успела уехать. Мы предполагаем, что через Белорусскую границу.

Вскоре дело о мошенничестве в особо крупных размерах было передано в производство главного следственного управления СКР по Москве. 30 декабря, в последний рабочий день 2020 года, было принято постановление о привлечении Романовой Валентины Григорьевны в качестве обвиняемой по уголовному делу.

Теперь у нее нет возможности вернуться на родину без риска задержания. Вероятно, нет и такого желания.

Мы бы с готовностью выслушали позицию Валентины Романовой, однако ее российский телефонный номер не был доступен в течение всего времени работы над материалом.

В ГСУ СКР по Москве также не ответили на официальный запрос редакции. Насколько нам известно, Валентина Романова направляет следствию из-за рубежа письменные показания. Однако в них так и нет ответа на вопросы, почему не была завершена сделка с Комиссаровым и где выплаченные им деньги.

Редакция также обратилась за комментарием в Джей энд Ти Банк, запрос остался без ответа. «Банкхаус Эрбе» как юридическое лицо больше не существует. Он был ликвидирован в процессе присоединения к покупателю. И тем не менее риски для восточноевропейских инвесторов тут, очевидно, есть. Как репутационные, так и юридические.

Джей энд Ти Банк специализируется не на работе с рядовыми клиентами. Его рыночная ниша — private banking, чем, видимо, и объяснялось горячее желание приобрести именно «Банкхаус Эрбе», выстроенный по той же модели и обладающий соответственной клиентской базой. Только вот приятно ли будет успешным и часто довольно закрытым людям, среди которых должно быть немало чиновников, узнать, что их пытались продать дважды? Да и вообще, кому захочется держать деньги в учреждении, вокруг которого возникают скандалы.

Тем более что в Европе J&T Banka уже попал в некрасивую историю. Как пишут чешские СМИ, британская полиция расследует роль лихтенштейнского бизнесмена Маркуса Хаслера и J&T в предполагаемом подкупе премьер-министра островов Теркс и Кайкос. Премьер этого суверенного государства Майкл Мисик подал в отставку после оглушительного коррупционного скандала. По версии следствия, деньги международных инвесторов на приобретение яхт, вилл и самолетов якобы шли со счетов в J&T Banka.

Штаб-квартира J&T Banka. Фото: Zuma / TASS

Следствие уже заинтересовал вопрос, были ли представители Джей энд Ти Банка в курсе того, что на актив есть и другой претендент, заплативший 13,7 миллиона долларов. Если дело дойдет до суда и обвинительного приговора, особенности сделки окажутся в публичном пространстве.

В середине апреля по ходатайству ГСУ СКР по Москве Басманный суд наложил арест уже на акции самого Джей энд Ти Банка.

Судом установлено, что «все переговоры от лица Джей энд Ти Банка с Романовой В. Г. и лицами на ее стороне по покупке банка осуществлял председатель правления Андрей Кузнецов, которому до заключения договора купли-продажи «Банкхаус Эрбе» было достоверно известно, что 59% банка проданы третьим лицам — Комиссарову П. Н.».

Арест наложен до 23 июля 2021 года, потому что следствию нужно установить весь круг фигурантов дела и их роль в схеме. Судя по активности правоохранителей, предъявлением обвинения одной только Романовой дело не закончится.

Алексей Полухин

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