 

Ельцин показывал документ, в котором Украина значилась в системе стратегических интересов РФ – Кравчук

02.05.2021, 23:44, Новости дня
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“Идет игра, политическая игра вокруг одного важного момента в политике России. Я хочу сформулировать одно очень важное положение, которое я обсуждал еще с Борисом Ельциным. Он попросил меня послушать один документ, который он будет выносить на утверждение Федерального собрания России. Этот документ назывался “Основы внешней политики России”. В одном из первых пунктов значилось следующее: Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России”, – сказал первый президент Украины.

По его словам, он тогда удивился.

“Говорю, что в Беловежских соглашениях обозначено, что мы равные государства, что каждый будет независимым, суверенным. Он говорит: “Это так записано, но история у нас очень непростая, были плюсы и минусы, но больше было того, что мы были где-то единые продолжительное время”, – объяснил Кравчук.

Он считает, что успеха в отношениях с Россией не будет до тех пор, “пока не будет изменена внешняя политика России и концептуально Россия не откажется от решения любых вопросов только силой, а не с соблюдением норм международного права”.

Контекст:8 декабря 1991 года главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.
Президентом Украины Леонид Кравчук был с декабря 1991 года по июль 1994 года.
Ельцин был президентом РФ с июля 1991 года по декабрь 1999 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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