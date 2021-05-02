 

ЮАР хочет запретить разведение львов в неволе с коммерческой целью

02.05.2021, 23:44, Новости дня
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В октябре 2019 года власти ЮАР создали группу специалистов для изучения практики разведения животных в неволе. Свою работу эксперты завершили в декабре прошлого года и предоставили 600-страничный отчет.

По результатам исследования группа определила, что разведение львов в неволе в коммерческих или туристической целью вредит экотуризму, от которого зависит сохранение популяций львов в дикой природе. Также это увеличивает риск браконьерства и незаконной торговли животными.

Таким образом, группа специалистов посоветовала правительству Южной Африки запретить содержание и разведение львов в неволе. Министр по вопросам окружающей среды заявила, что начнет соответствующие консультации с отраслью.

Она отметила, что запрет будет внедряться постепенно и не будет касаться охоты на львов в дикой природе – она разрешена и сейчас, но регулируется властями, и является источником дохода для туристической отрасли страны.

Контекст:Международная организация Humane Society International, занимающаяся защитой животных, в 2020 году сообщала, что в ЮАР находится около 400 объектов, где содержится примерно 10–12 тыс. львов. Их используют в коммерческих целях – в контактных зоопарках, для охоты и торговли львиными костями. 
“Этих животных разводят с целью убоя, так или иначе, ради их костей или в качестве добытых трофеев. В дополнение к глобальному противодействию трофейной охоте, жестокость “консервированной охоты” делает Южную Африку изгоем в области сохранения и защиты животных”, – говорила директор африканского подразделения HSI Одри Делсинк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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