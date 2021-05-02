 

В Швеции назвали позором помощь НАТО в борьбе с Россией

02.05.2021, 23:36, Разное
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Шведский журналист Маркус Йонссон считает настоящим позором помощь, которую шведские власти оказывают Североатлантическому альянсу (НАТО) для противостояния России. Своим мнением он поделился в статье для одного из популярных местных изданий Proletären.

По мнению Йонссона, все факты указывают на то, что в борьбе Запада с Россией агрессорами являются именно США и НАТО, которые активно перемещают свои позиции всё ближе к российским границам. Он выразил своё недовольство тем, что шведские чиновники оказывают им поддержку. Автор статьи считает, что таким образом они превращают королевство в потенциальную зону боевых действий в случае войны с Россией.

Журналист обратил внимание на регулярные совместные военные учения США и НАТО, благодаря которым их вооружённые силы смещаются к Востоку, исполняя мечту Вашингтона о взятии России в “кольцо”. Маркус Йонссон отметил, что на эти манёвры практически никто не обращает внимания, в то время как о военных учениях России говорят чуть ли не в каждом издании Швеции.

Йонссон напомнил, что в 2016 году Швеция заключила с Североатлантическим альянсом договор, согласно которому вооружённые силы НАТО могут использовать шведские территории для своих военных нужд.



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