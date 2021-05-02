Стало известно о задержании «правой руки» бывшего лидера ИГ

В Турции полиция задержала боевика террористической группировки «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД), который был приближен к главарю Абу Бакра аль-Багдади, информирует газета Yeni Safak.

Операцию по задержанию провели полиция, а также национальная разведывательная организация Турции в стамбульском районе Аташехир. Долгое время за боевиком велось наблюдение. Он был задержан после выхода из дома, полиция обыскала его квартиру и изъяла мобильные телефоны, цифровые материалы и фотографии, на который боевик изображен с поднятым мечом. Об этом информирует РИА «Новости».

Боевик проник в Турцию с поддельными документами три года назад, все это время он числился в красном бюллетене интерпола. Боевик отвечал за военную инфраструктуру группировки и был замешан во многих терактах в Сирии, начиная с 2014 года, а также занимался обучением других боевиков.

Напомним, в конце октября 2019 года США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, он подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Позже в Турции заявили о задержании 25 родственников главаря ИГ.