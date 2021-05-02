 

США предсказали катастрофу из-за попыток Байдена угрожать России

02.05.2021, 23:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недружественные заявления Джо Байдена в адрес РФ подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, говорится в статье, опубликованной в американском издании The National Interest.

Автор материала считает, что подобными словами Байден сделал «последнее предупреждение» России. При этом в статье отмечается, что в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта»: и с Россией, и с Китаем, передает РИА «Новости».

«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», – отмечает автор статьи.

Напомним, в четверг Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации с Россией, однако при этом пригрозил Москве «последствиями». При этом в прошлую субботу временный поверенный в делах РФ в США отверг утверждения Госдепартамента США о «дестабилизирующих действиях» Москвы.

15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.04 / ВВС Нигерии по ошибке атаковали свои войска. Более 20 человек погибли

16.10 / В Берлине нарушителям масочного режима показали средний палец — политики жест не оценили

26.07 / В Великобритании голый блогер в маске вместо нижнего белья прошелся по улицам Лондона

07.09 / Трамп поддержал остановку «Северного потока – 2» из-за ситуации с Навальным

06.02 / В мире: Экономика Франции превращается в «слабое звено» Запада

20.02 / Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

24.04 / Ученые выяснили, что радиация не всегда вредна для здоровья

29.09 / Верховный Суд отклонил иск Насирова к медику, дававшему в райсуде Киева показания о его здоровье

19.04 / В Эстонии предложили запретить въезд россиянам в ЕС

19.07 / В Австрии готовят собак для обнаружения по запаху больных с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика