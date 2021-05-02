 

В Чехии из-за спора о РФ и взрывах потребовали уволить главу Минюста

02.05.2021, 23:28, Новости дня
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Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра призвал уволить министра юстиции республики Марию Бенешову после слов о взрывах во Врбетице, сообщило издание České noviny

По словам Станюры, заявления Бенешовой о том, что существует больше двух версий инцидента 2014 года во Врбетице, указывают на то, что в правительстве Чехии существует раскол, и не все члены доверяют премьер-министру. Это, по мнению первого заместителя лидера Гражданской демократической партии, ставит под сомнение решения в ключевых вопросах внешней политики, которые касаются безопасности чешских граждан, поэтому министра нужно «несомненно уволить», передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг глава Минюста Чехии Мария Бенешова сообщила, что присутствовала на заседании правительства республики, где обсуждался вопрос о взрывах во Врбетице. При этом, по словам Бенешовой, в ходе заседания у нее сложилось мнение, схожее с позицией президента Чехии Милоша Земана. При этом министр подчеркнула, что видела только сообщение контрразведки, а к «живым» материалам расследования никто не имеет доступа.

В прошлое воскресенье президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов во Врбетице в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами.

В свою очередь глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что заявление Земана об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам на военных складах во Врбетице якобы могут поставить под угрозу расследование инцидента.

После встречи с Земаном глава кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов».

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

В свою очередь член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.



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