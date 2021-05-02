 

Мнение: Про российскую пропагандистскую угрозу

02.05.2021, 23:16, Разное
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters заявил, что страны «Большой семерки» (G7) рассмотрят возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации».

Так и сказал Доминик Рааб: «Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира» (отсюда).

Вроде бы хорошо сказал Доминик Рааб! Но не очень убедительно. Выходит, что население стран, входящих в G7, населяют настолько тупые люди, что их легко могут водить за нос пара сотен, пусть даже тысяча-другая пропагандистов из RT и нескольких интернет ресурсов,  при поддержке пары тыясч троллей, которые подсовывают этим миллионам, а то и десяткам миллионов людей, ложь и фейковые новости?

О коллективных механизмах быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации» на полном серьезе собрались говорить на встрече министров иностранных дел G7, которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

И вот все эти уважаемые люди собрались говорить об угрозе российской пропаганды…

Может, я чего-то не понимаю, но неужели российская пропаганда настолько страшный зверь, что ей необходимо противостоять всем миром? По одиночке с этим зверем не справиться? Затопчет?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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