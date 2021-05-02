 

Артем Дзюба станет отцом в третий раз

02.05.2021, 23:10, Разное
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Несколько часов назад “Зенит” досрочно стал чемпионом России, разгромив “Локомотив” со счетом 6-1. Во время церемонии награждения на поле вместе с футболистами вышли их дети и жены. Сам Артем появился в костюме супергероя Дэдпула. Свой образ он объяснил просто:

Он умеет все, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться, — заявил Дзюба в эфире “Матч ТВ”.

Без внимания не осталась и супруга футболиста, которая уже не могла скрыть беременность. Первые сообщения о пополнении в семье Дзюбы появились после того, как Артем с Кристиной и друзьями посетили спектакль “Дядя Ваня” в театре им. Ленсовета. Однако сейчас сомнений в этом нет.

Напомним, Артем и Кристина поженились в 2012 году. У пары сейчас двое детей – 8-летний Никита и 5-летний Максим. В 2015 году Дзюба был замечен в компании телеведущей Марии Орзул. Этот эпизод получил огласку, а Артем позже заявил СМИ: 

Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир — не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить уже воспитывает двоих сыновей Максима и Никиту,  – заявил Дзюба. 

Кроме того, в прошлом ноябре широкий резонанс получило интимное видео, главным героем которого стал футболист. После этого его отстранили от должности капитана в сборной России, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности, в том числе у многих знаменитостей. Однако позже Дзюбу вернули в сборную. 



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