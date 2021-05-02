«Это акт устрашения для всего адвокатского сообщества»

Деятели культуры выступили в поддержку адвоката Ивана Павлова.

Писатели, переводчики, поэты и журналисты опубликовали письмо в поддержку адвоката правозащитного проекта «Команда 29» Ивана Павлова, против которого возбудили уголовное дело о разглашении данных следствия. Письмо опубликовано на сайте ассоциации «Свободное слово».

Ивану Павлову предъявили обвинение в разглашении данных предварительного следствия по делу журналиста Ивана Сафронова (ст. 310 УК). Басманный районный суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий — адвокату запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, а также использовать использовать средства связи и интернет.

Как подчеркивают авторы письма, «подобное решение суда, по сути, означает для Павлова еще до приговора ограничение адвокатской деятельности».

«Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества»,

— говорится в письме. Кроме того, по мнению авторов обращения, это «попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова, а возможно, и из дела ФБК*». Как подчеркивают подписавшиеся,

«меньше информации — проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых — легче приговаривать невиновных».

Обращение подписали более 80 деятелей культуры, в том числе, писатели Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович, поэты Михаил Айзенберг, Ольга Седакова, журналисты Сергей Пархоменко, Зоя Светова и другие.

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в московскую гостиницу, где остановился адвокат Иван Павлов 30 апреля. В этот день он должен был участвовать в судебном заседании по делу своего подзащитного журналиста Сафронова, который обвиняется по статье о госизмене. Претензии силовиков связаны с тем, что Павлов передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в деле его подзащитного появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.

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