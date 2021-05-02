 

Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 получит подэкранную камеру

02.05.2021, 22:54, Разное
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Новую технологию намерена внедрить в свой новый гибкий смартфон компания Samsung. Galaxy Z Fold 3 оснастят подэкранной камерой, мощным процессором и защитным слоем от царапин.
На середину лета южнокорейская корпорация Samsung запланировала провести официальную презентацию нового мобильного устройства. Третье поколение складных смартфонов традиционно назовут Galaxy Z Fold 3, в них наконец-то будет реализована функция, давно ожидаемая фанатами продукции компании. Как сообщают техноблогеры, фото-видео-камера аппарата будет спрятана под экран, что избавит от необходимости делать вырез в нем. Кроме того, решит производитель и проблему легко царапающейся дисплейной панели. Теперь ее покроют специальным защитным материалом, для которого подобные повреждения будут не страшны.

В качестве фронтального сенсора здесь интегрирован IMX374 от Sony с разрешением в 10 мегапикселей. Как и обещали в Samsung, их флагманы постепенно перейдут на оптику от японской авторитетной компании. Основная камера тройная, в ней установлены сенсоры на 5, 12 и 64 миллиона точек. Быстродейтсвие и плавность работы Samsung Galaxy Z Fold 3 будут поддерживаться самым актуальным на данный момент процессором Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом в платформе одно ядро имеет частоту 2.84 ГГц, три –2.42 ГГц, и четыре – 1.8 ГГц. Дополняет мобильную систему графический чип Adreno 660 на 840 МГц, а также объемный чип оперативной памяти.

В раскрытом состоянии диагональ аппарата будет достигать 7,56 дюйма. Размер внешнего дисплея в Samsung Galaxy Z Fold 3 составляет 6,23 дюйма. Благодаря применению технологии LTPO удалось достичь частоты смены изображения на дисплее в 120 Герц. Энергию аккумуляторной батареи вместительностью 4 275 мАч можно будет быстро восполнить за счет 25-ваттной зарядки. Пока вся обнародованная информация является инсайдерской и не получила подтверждение со стороны IT-гиганта.

Источник: www.ixbt.com



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