В Харьковской области ребенку петардой оторвало два пальца – медики

“Для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой”, – говорится в сообщении.

В медучреждении отметили, что врачи оказали ребенку “всестороннюю медицинскую помощь”.

“О данных случаях обязательно информируем полицию”, – подчеркнули в больнице.

https://www.facebook.com/odkbkharkiv/posts/1965929310239047

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