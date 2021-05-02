 

Польша просила Чехию изменить законопроект об абортах, чтобы не допустить “абортного туризма” полячек – СМИ

02.05.2021, 22:50, Новости дня
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По данным издания, министерство здравоохранения Чехии получило это письмо 10 марта. Оно касается польского законопроекта, который вносит поправки в чешский закон об абортах и который сейчас находится на рассмотрении верхней палаты парламента. Поправки направлены на то, чтобы прояснить условия, при которых иностранные женщины могут делать аборт в Чехии.

В двухстраничном письме Врега сначала заверяет польского министра здравоохранения Яна Блатны, что Польша уважает суверенитет Чехии, законодательный процесс и мнение большинства чешского общества об абортах. В то же время он отмечает, что Польша ожидает такого же отношения со стороны Чехии к “демократическим процессам и культурным ценностям самой Польши”.

Под “демократическими процессами” польский чиновник имеет в виду решение Конституционного суда Польши о запрете большинства абортов в стране.

По словам Вреги, принятие поправок чешским Сенатом приведет к расцвету “абортного туризма” в Чехии и позволит польским гражданам нарушать законы своей страны, а также нарушит чешско-польские отношения.

Польский министр Блатны ответил на это письмо 30 марта, отмечает издание. С одной стороны, он указал польским партнерам, что это был законопроект Сената, на который его министерство имел лишь ограниченное влияние.

Также он указал, что, согласно нынешней интерпретации министерства, выполнение абортов женщинами-иностранками из стран ЕС осуществляется в соответствии с национальным и европейским законодательством. Поэтому, по мнению министра, принятие поправок не приведет к существенным изменениям по поводу проведения абортов иностранками, в том числе и полячками, в Чехии.

Контекст:2 октября 2020 года Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего, КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Закон разрешает проведение аборта в случае изнасилования, инцеста и когда есть угроза для жизни женщины.
Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше. 4 ноября 2020 года на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов. 
27 января 2021 года оно было опубликовано и вступило в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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