 

Великобритания отправит еще тысячу аппаратов ИВЛ в Индию из-за ухудшения ситуации с COVID-19

02.05.2021, 22:50, Новости дня
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“Мы тесно сотрудничаем с Индией, чтобы предоставить им оборудование, необходимое для борьбы с этой смертельной волной коронавируса. Мы отправляем 1000 излишков аппаратов ИВЛ, чтобы поддержать наших индийских друзей и помочь спасти жизни”, – сообщил министр.

We are working closely with India to deliver the equipment they need to tackle this deadly wave of coronavirus. We are sending 1000 surplus ventilators to support our Indian friends and help save lives.

— Dominic Raab (@DominicRaab) May 2, 2021

Как отмечает The National News, это не первая помощь Великобритании для Индии. Ранее Соединенное Королевство уже выделяло пострадавшей от коронавируса Индии 200 аппаратов ИВЛ, 495 кислородных концентраторов и три кислородных установки.

Контекст:С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.
В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщил 26 апреля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.
30 апреля в Индии выявили 401 993 новых случая COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки. А 2 мая в стране сообщили о рекордном количестве умерших от коронавируса за 24 часа – 3689 человек.
По состоянию на 2 мая в Индии подтвердили 19,6 млн случаев COVID-19, умерло от болезни 215,5 тыс. человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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