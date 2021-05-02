 

Самолет совершил вынужденную посадку в Северной Осетии

02.05.2021, 22:34, Новости дня
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Из-за отказа двигателя самолет совершил вынужденную посадку в полете в селении Терк Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Легкомоторный четырехместный самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя во время полета», – цитирует сообщение ТАСС.

По данным МЧС, всего в самолете было три человека: пилот и два пассажира. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Пулково.



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