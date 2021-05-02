Чехия отказалась от не зарегистрированных в ЕС вакцин от коронавируса

Чехия не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«В республику поступает достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в других препаратах [не зарегистрированных в Евросоюзе]», – передает ТАСС слова Бабиша со ссылкой на Чешское радио.

Напомним, 29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.

Между тем 25 апреля президент Чехии Милош Земан сообщил о намерении поддержать применение «Спутника V», если в республике будет недостаток других препаратов.

17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России. Днем позже Чехия решила выслать 18 российских дипломатов под предлогом якобы причастности спецслужб РФ к взрыву на складе боеприпасов о Врбетице в 2014 году. Однако Москва указала на связь «фокусов» Праги и попытки госпереворота в Минске.