 

В Госдуме пригрозили виновникам трагедии в Одессе международным трибуналом

02.05.2021, 22:34, Новости дня
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Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал.

«МИД РФ призвал ОБСЕ и Совет Европы требовать от Киева расследования трагедии 2 мая 2014 года. 48 погибших, более 200 пострадавших, а виновные так и не найдены, не привлечены к ответственности. При этом под следствием оказались выжившие сторонники «Антимайдана», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

«Международные европейские структуры вот уже семь лет закрывают глаза на эту ситуацию. Более того, некоторые лица, которые могут быть причастны к атаке на Дом профсоюзов, сегодня вполне легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают возмутительные провокации, их там внимательно слушают и кивают. И дальше ничего не происходит», – выразил негодование глава делегации РФ в ПАСЕ.

«Ситуация с игнорированием трагедии в Одессе – очередной пример лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур. Люди были жестоко убиты за свои политические убеждения, и это вам не мифический «новичок» и псевдобольной блогер. Но никаких резолюций, докладов и санкций мы до сих пор не видим», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

При этом он выразил уверенность, что «рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание». «Их ждет международный трибунал», – предсказал Толстой.

Ранее в воскресенье украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.



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