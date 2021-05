Российские миллиардеры и «Роснефть» подали иски к издателю книги «Люди Путина»

Четверо российских крупных предпринимателей, а также госкомпания «Роснефть» подали судебные иски о клевете против издательства HarperCollins в связи с опубликованной в нем в прошлом году книгой Кэтрин Белтон «Люди Путина», пишет Financial Times.

Как утверждает газета, иски к издательству подали совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Отдельный иск подала компания «Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным. Что конкретно стало поводом для исков бизнесменов и российской госкомпании, пока неизвестно. Об иске миллиардера Романа Абрамовича сообщалось ранее. По данным Financial Times, истцов представляют известные лондонские юридические компании.

Пресс-секретарь Михаила Фридмана сказал Financial Times, что «ни Авен, ни Фридман не знали ранее о других судебных процессах», связанных с книгой. Он также добавил, что «они не обсуждали и не координировали юридическую стратегию с другими истцами или их адвокатами». По словам пресс-секретаря, иски «были поданы в течение установленных сроков давности» и только после того, как издательство отказалось обсуждать «ряд мер по исправлению» ситуации, предложенных адвокатами.

Как пишет Financial Times, в «Роснефти» на запрос о комментарии не ответили, а связаться с Чигиринским изданию не удалось.

Первый иск о клевете еще в марте подал Роман Абрамович. Как подчеркивает издание, он пояснил что в книге содержались «ложные и порочащие» заявления. В частности, из судебных документов следует, что в иске оспаривается утверждение, будто Путин распорядился в 2003 году купить футбольный клуб «Челси», пишет Financial Times. Представитель Абрамовича отказался от дополнительных комментариев изданию.

Издательство HarperCollins в комментарии Financial Times сообщило, что «будет решительно защищать эту новаторскую книгу и право говорить о вопросах, представляющих значительный общественный интерес».

Автор книги «Люди Путина» (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West) — бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон. «Люди Путина» стала книгой года по версии газет The Times, The Sunday Times и The Daily Telegraph.

