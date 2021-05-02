 

Ученые рассказали, как определить депрессию по анализу крови

02.05.2021, 22:00, Разное
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Александр Никулеску, психиатр и нейробиолог, и группа ученых из Университета Индианы рассказали о новом методе определения депрессии и биполярных расстройств, благодаря анализу крови. Специалисты уверены, что новое открытие спасет жизнь больных и улучшит ее качество.
Депрессией страдают миллионы людей. Заболевание могут легко определять психологи и психиатры, которые постоянно использовали различные анализы, чтобы определить общее состояние больных, но лишь по анализам диагнозы не ставили никогда.

Но ученые, исследовав 26 биомаркеров крови, которые связанны с депрессией, манией, биполярными расстройствами. Доктор отметил, что биомаркеры крови – главный инструмент для определения расстройств, так как на самооценку состояний больного и выводы эксперта рассчитывать можно не часто. Анализы крови помогут открыть путь к индивидуальным назначениям препаратов, а также объективному прослеживанию реакций на терапию.

Опыты проводились Медицинским центром имени Ричарда Рудебуша в Индианаполисе и продолжались 4 года. Ученые обследовали сотни больных, которые имели признаки депрессии, а их психологическое состояние замеряли по специальной шкале во время сессий, которые повторялись и каждый раз у пациентов был забор крови.

Исследователи сравнивали анализы с большой базой данных и выяснили, что 26 маркеров взаимосвязаны с депрессивными состояниями. В дальнейших опытах они смогли определить, что 12 таких биомаркеров связаны с симптоматикой депрессии, а 6 из них относятся к биполярному расстройству, а 2 – к маниям. Также выяснили, что 8 основных биомаркеров взаимосвязаны с циркадными ритмами, что в теории подводит молекулярную базу под объяснение депрессии, с другими причинами, например, расстройство сна.

На практике применять такие анализы пока нельзя, но исследователи стараются убеждать экспертов в пользе такого диагностирования и терапии разных психических расстройств. Новая методика поможет улучшить жизнь многим пациентам.

Источник: priazove.ru



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