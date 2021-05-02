 

Вдовец Валентины Легкоступовой пожаловался на финансовые проблемы

02.05.2021, 22:00, Разное
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Юрий Фирсов в разговоре с журналистами пожаловался на свое нынешнее материальное положение. Как оказалось, вдовец Валентины Легкоступовой испытывает финансовые проблемы.
Супруг покойной Валентины Легкоступовой нередко становится объектом внимания журналистов различных изданий и телеканалов. В своем новом интервью Юрий Фирсов пояснил о своей жизни после смерти любимой жены. Яхтсмен утверждает, что не только потратился на похороны, но и теряет деньги из-за негативного имиджа, который сформировался у него сейчас.

При этом у бизнесмена и спортсмена также пропала существенная денежная сумма. Сам Фирсов высказал предположение, что к этому может быть причастна дочь Валентины Легкоступовой, Анетта Бриль. Из-за того, что яхтсмена многие обвиняли в причастности к смерти жены, пострадала его репутация и уменьшилась прибыль. Юрий Фирсов считает, что есть определенные лица, которые очень хотят его разорить. Супруг покойной Легкоступовой заверил, что очень скоро сможет вычислить их. При этом в настоящее время он надеется на помощь друзей, ведь уже совсем скоро откроется сезон яхтинга.

В брак с исполнительницей шлягера «Ягода-малина» Фирсов вступил в июле минувшего года. Уже через месяц после свадьбы певица получила травму, поскользнувшись в собственной ванной. Впав в кому, артистка скончалась 14 августа, после ее смерти друзья и родственники звезды винили в трагедии ее мужа.

Источник: inforeactor.ru



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