 

Мнение: Диссиденты наоборот: верные ленинцы, сталинцы и маоисты в позднем СССР

02.05.2021, 21:58, Разное
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Диссиденты наоборот: верные ленинцы, сталинцы и маоисты в позднем СССР

Аннотация:

Диссидентское движение у нас обычно ассоциируется с его либеральной частью, вроде демонстрации на Красной площади в поддержку Чехословакии в 1968-м, деятельностью Людмилы Алексеевой, Андрея Сахарова и других. Однако в Советском Союзе 1950-х — 1980-х годов существовало немало верных ленинцев, критиковавших КПСС за „буржуазное перерождение“, противников десталинизации, сторонников „антипартийной группы“ Вячеслава Молотова — Лазаря Кагановича — Георгия Маленкова и даже последователей идей председателя Мао Цзэдуна.
Эти люди устраивали демонстрации, печатали листовки, делали граффити, писали письма в ЦК партии, словом, более или менее активно выражали свой протест против реальности хрущевских и брежневских времен. Причем власть зачастую обходилась с ними жестче, чем с «либералами», которые могли искать (и находили) заступничество на Западе.
Об этом слабо изученном, но интересном и важном пласте советской истории на «Квартирнике» «Росбалта» рассказывает историк Андрей Дмитриев.

На эту же тему автор ранее писал статью https://colonelcassad.livejournal.com/5513655.html

Источник: Colonel Cassad



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