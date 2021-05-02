 

Глава Индийского института сыворотки, где делают вакцину от коронавируса Covishield, покинул страну из-за угроз

02.05.2021, 21:56, Новости дня
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Пунавалла сообщил, что постоянно получал звонки по поводу вакцин от коронавируса. По его словам, ему звонили самые влиятельные люди Индии – министры индийских штатов, главы бизнес-конгломератов и друге люди, требующие незамедлительных поставок вакцины.

Гендиректор компании отметил, что такие звонки сперва начинаются радушно, но как только он пытается объяснить, что не может удовлетворить требования звонящих, “разговоры идут совсем в другом направлении”. По словам Пунавалла, ему начинали угрожать, если он не выполнит требования по поставкам.

Из-за этих звонков, а также толп людей, собирающихся под зданием Института сыворотки, Пунавалле предложили госохрану. Сам он решил на время уехать из Индии в Великобританию – к жене и детям. По его словам, в Великобритании он останется надолго, так как “не хочет возвращаться к той ситуации”.

Контекст:Индийский институт сыворотки – крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которое экспортирует свою продукцию в 140 стран. На нем среди прочего изготавливают вакцину от коронавируса AstraZeneca (Covishield), которую закупает и Украина.
В конце марта институт приостановил экспорт вакцины за границу, чтоб удовлетворить спрос на внутреннем рынке. В то время страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и планировала расширить кампанию вакцинации населения.
Пунавалла говорил, что экспорт вакцин могут возобновить к июню, если ситуация в стране нормализируется.
Однако в последние недели ситуация с коронавирусом в Индии лишь ухудшается. 12 апреля страна вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.
30 апреля в Индии выявили 401 993 новых случая COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки. А за сутки 1 мая был зафиксирован рекордный показатель смертности от COVID-19 – 3689 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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