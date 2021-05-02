 

“Наверное, понадобится кислород”. В Харькове скончалась журналистка Маруся Васильева

02.05.2021, 21:56, Новости дня
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“Маруся Васильева умерла. Мне кажется, что эта еб…ная болезнь забирает только хороших людей”, – написал он.

Федосенко также опубликовал номера банковских карт родственников журналистки, ее сына Константина Васильева (5168 7573 6025 0965) и ее отца Ильи Васильева (5168 7573 4928 6221).

https://www.facebook.com/pavelveter/posts/4003560976401947

На Facebook-странице Васильевой последний пост датирован 27 апреля. В нем она сообщила о пневмонии.

https://www.facebook.com/marusya.vasilieva/posts/3683471791780315

Харьковский блогер Александр Костенко рассказал в Facebook, что ночью Васильева написала ему: “Саш, мне, наверное, понадобится кислород” – а затем удалила сообщение.

“Я кинулся выяснять у нее подробности, но Васильева уже казалась обычной Васильевой, шутила, ворчала, что ночью падала сатурация, но нынче обкололи и “полегче стало”, а нового ПЦРа [для теста на коронавирус] тогда у нее еще не брали. […] А через четверть суток ее не стало”, – рассказал блогер.

Он отметил, что у журналистки остались “дети, собака и старенький отец”.

https://www.facebook.com/aleksandr.kostenko.80/posts/3839794869422046

15 мая Васильевой исполнилось бы 48 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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