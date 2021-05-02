Статуе римского императора Константина вернули указательный палец. Он отпал от нее 500 лет назад

Бронзовый указательный палец длиной 38 см находился во французском музее Лувр с 1863 года, когда музей выкупил его у итальянского банкира и коллекционера произведений искусства Джампьетро Кампана.

В 1913 году парижский музей ошибочно классифицировал его как палец ноги, но в 2018 году исследователи установили что это фрагмент фаланги пальца на руке.

Археолог Лувра Николя Мелар использовал 3D-технику для создания копии пальца, которую доставили в Рим в июне 2018 года. Копия идеально подошла к руке статуи Константина Великого, которая находилась в Капитолийском музее Рима.

Исследователи считают, что указательный палец оторвался, когда сферу, которую держала статуя Константина, отделили от руки и поместили на вершину колонны, что стояла на Аппиевой дороге, важнейшей дороге Римской империи в 1584 году.

Теперь палец воссоединили с остальной частью руки, находящейся в римском музее.

Giant statue of Roman emperor reunited with long-lost finger https://t.co/YX7IEOFKJ9

— The Guardian (@guardian) April 29, 2021

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