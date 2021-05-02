Почему осмелел Омар? – Личное мнение

В семье ведущей с лобкового места Ксении Бородиной назревают трагические события. Муж с сыном от предыдущих отношений, судя по Инстаграму, отдыхают в одном отеле. Жена с детьми — в другом.

Где папа, спрашивает Бородина детишек?



Фото: Соцсети

А папа в ответ дерзит и пилит фоточки жены в окружении мужиков, спрашивая, где папа.

Нет, на самом деле ситуация вполне себе жизненная. Сын Омара жене не впёрся — она отдыхает со своими детьми. Необычно то, что сам Омар осмелел настолько, что не только живёт отдельно в другой гостинице с сыном, но и дерзит жене.

Когда Ксения Бородина зарабатывала деньги, Омар не отсвечивал.

Тихонько дрессировал кота — развивался в бизнесе. Толку от этих занятий не было, жена его ругала, а он терпел. Ну, как почему? У кого в семье денежка, тот и главный.

А тут денег почти не стало — публичная трансляция приказала долго жить.

И вот угнетаемый годами Омаров, понимая нынешние доходы жены, осмелел.

Дальше включит в себе мужика. Может, начнёт гулять не стесняясь. Или, чего доброго, даст по жопе леща. А чего ему терять — зарплата жены стала не та.

Ксения, вместо того, чтобы здраво и быстро оценить ситуацию и пришипиться, продолжает по накатанной гнобить мужа. Когда до Бородиной дойдёт, что контроль потерян, что поводка больше нет, семья распадётся.

Ведь и сам Омар уверен, что сможет найти себе кого-то получше, чем некрасивую и злую женщину в возрасте.

Грустно. Какая хорошая семья была.

К чему это я? Ах, да: зачем Ксении такая большая голова на фото?

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