 

Вассерман предрек россиянам снижение зарплаты из-за сокращения рабочей недели

02.05.2021, 21:48, Разное
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Среди них оказался и знаменитый российский эрудит, публицист и политолог Анатолий Вассерман. По мнению эксперта, прежде, чем вводить четырёхдневку, следует провести точные экономические расчёты.

Вассерман считает, в частности, что необходимо определить, сможет ли повышение производительности труда компенсировать сокращение рабочей недели на один день. Специалист уверен, что противном случае инициатива обернётся лишь снижением заработных плат россиян.

За основу для расчётов Анатолий Вассерман предложил взять данные о влиянии праздничных дней на производительность труда. Публицист отметил, что в России немало сокращённых рабочих недель, по результатам которых можно провести соответствующую оценку.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил в качестве эксперимента постепенно ввести четырёхдневную рабочую неделю в каком-либо регионе страны или же в нескольких компаниях. Медведев предложил начать с небольших сокращений: сначала на час, затем – на два, после – на три и так далее. Он подчеркнул, что главными условиями введения четырёхдневной недели являются недопущение снижения производительности и снижения уровня заработных плат граждан. Иначе, по мнению политика, может возникнуть “тупиковая” ситуация.



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