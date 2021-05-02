 

Экс-главу департамента архитектуры Сочи арестовали за взятку

02.05.2021, 21:40, Новости дня
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Бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергея Добромыслова, подозреваемого в получении многомиллионной взятки, заключили под стражу, сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

«В отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В зависимости от роли каждого мужчинам предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», – сообщается на сайте СК. 

По версии следствия, экс-чиновник пообещал ускорить выдачу разрешительных документов на строительство апартаментного комплекса за взятку в размере 75 млн рублей, знакомый бывшего директора департамента архитектуры был посредником.

Отмечается, что в случае отказа от дачи взятки главе строительной организации обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным. Добромыслову передали часть требуемой суммы в размере 20 млн рублей, после чего действия злоумышленников были пресечены сотрудниками органов правопорядка, сообщили в Следственном комитете.

«По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – заключили в ведомстве.

Ранее замначальника управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, был заключен под стражу. 



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