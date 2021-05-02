«Зенит» стал чемпионом РФ по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 6:1 разгромил на своем поле московский «Локомотив» в матче 28-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги и досрочно завоевал титул чемпиона РФ по футболу.

«Зенит» набрал 61 очко и за два тура до конца чемпионата оторвался на недосягаемое расстояние от всех преследователей, ближайшим из которых является «Локомотив (52), третье место в таблице занимает московский «Спартак» (50), имеющий матч в запасе, передает РИА «Новости».

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком. У проигравших отличился Франсуа Камано.

Благодаря победе в чемпионате РФ «Зенит» гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. Футболистов «Зенита» наградили кубком и медалями.

По мнению главного тренера команды Сергея Семака, «Зенит» намного сильнее своих соперников по чемпионату РФ по футболу, передает ТАСС.

«Легко не бывает абсолютно никогда. Этот год для нас был очень сложным. Все игроки отдают все ради команды. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то, все было очень непросто», – отметил Семак.

Напомним, питерская команда в третий раз подряд и седьмой раз в истории стала чемпионом России. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга семь побед в чемпионатах РФ (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и одна в чемпионате СССР (1984).