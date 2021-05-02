 

Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье

02.05.2021, 21:40, Новости дня
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Ленинской районный суд Ставрополья отправил под домашний арест директора Волгоградской спортивной школы, в которой тренировались девочки, погибшие в ДТП на Ставрополье, сообщил представитель суда.

Женщину отправили под домашний арест до 30 июня 2021 года. Директора подозревают по ч. 3 ст. 293 (халатность) и по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что она издала приказ, позволяющий спортсменкам выехать за пределы Волгограда. При этом микроавтобус, на котором спортсменки направлялись в Черкесск, не предназначался для групповой перевозки детей. Руководителя спортшколы освободили в зале суда.

Ранее суд продлил срок задержания водителя микроавтобуса, перевозившего детскую баскетбольную команду, следствие подало ходатайство о его аресте. Кроме того, под стражу на два месяца заключили водителя ВАЗ Ларионова М. М. 

Напомним, на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек. Водитель грузовика рассказал, что его обогнали два автомобиля: иномарка и ВАЗ. Первую машину он пропустить успел, а вторая въехала в его колесо, когда он завершал маневр.



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