Мнение: Это только начало?

Юлия Латынина поделилась своими мыслями о том, что сейчас происходит в стране.

Вот ключевые тезисы публикации «осударство перешло в новое агрегатное состояние — террор ФСБ. Грабить и сажать будут всех»:

…Кремль больше санкций не боится, более того — отчасти их приветствует, чтобы списать на них растущую нищету.

…В чем общий знаменатель происходящего? Очень просто: центр власти в стране окончательно переместился на Лубянку.

…В стране, в которой власть перешла в руки ФСБ, можно ожидать усиления политических репрессий. Все, что мы видим, — это только начало….

… сейчас самый страшный ужас испытывают не те, кто 21 апреля вышел на улицы. Этот ужас испытывает российская элита. Поголовно. Вся.

Любой чиновник, даже самый высокопоставленный, сейчас понимает, что деться ему некуда. На Западе он под санкциями, а в Москве его посадят и разденут.

Новое агрегатное состояние, в которое перешла политическая система страны, диктует и новую — пускай скрытую — конфигурацию общественного недовольства. Когда-то, в начале 2000-х, власть зиждилась на негласном контракте с российской элитой, «креативным классом» и московским офисным планктоном. Контракт гласил: «Нефтяного дождя хватит на всех, воруйте сколько хотите, только не лезьте в политику».

Этот контракт был окончательно разорван в 2014 году, и власть некоторое время пыталась опереться на «крымнаш», Хирурга в кожаных цепях и условный Уралвагонзавод.

Сейчас единственной опорой режима становится слово из трех букв. Государство переходит в новое агрегатное состояние — власти Лубянки. Старый анекдот «В России произошла сексуальная революция — власть захватили органы» вновь актуален.

Отсюда

Неужели все так скверно и это, действительно, только начало?

Фотография отсюда

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