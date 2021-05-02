Есть ли жизнь после SWIFT?

Зависимость мировой экономики от сырьевого экспорта из РФ защищает ее от самых тяжелых санкций. Объясняет экономист Сергей Алексашенко.

СПРАВКА «НОВОЙ»:

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации о совершаемых платежах в криптостойкой стандартизированной форме. Создана в Бельгии в 1973 году в организационной форме кооператива и управляется согласно ее законам. Основные протоколы созданы в 1975 году, а первая транзакция проведена только в 1977 году. США присоединились к системе лишь в 1979 году. Эти сроки свидетельствуют, что организация и поддержание такой сложной и надежной системы — дело непростое.

Топологическая схема подключения к системе — «звезда», то есть все банки подключены к единому управляющему центру (современные альтернативы строятся по схеме «дерево», где отдельные участники имеют гораздо большую независимость). После терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ, ФБР и минфин США получили полный доступ к данным о транзакциях SWIFT. Учредители: 248 банков из 19 стран. Сегодня ее членами являются более 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира. Отправляет более 30 млн сообщений в сутки.

Особый интерес прессы к SWIFT в последние недели вызван резолюцией Европарламента с требованием отключить Россию от системы и комментариями политиков по этому поводу. За всю историю существования от системы были отключены банки двух стран — Ирана и КНДР. Экономист Сергей Алексашенко рассказывает «Новой газете» о главных деталях сложившейся мировой системы платежей и возможных последствиях отключения от нее нашей финансовой системы.

Сергей Алексашенко. Фото: РИА Новости

— Сергей, об отключении нашей финансовой системы от SWIFT последнюю неделю написано много. Но единодушия между экспертами и политиками нет. Насколько это реальная и сильная угроза?

— Все расчеты в долларах идут через американские банки, в фунтах — через британские, в рублях — через российские, в евро — через финансовые институты еврозоны. По мере развития финансовой системы к началу 70-х годов стало понятно, что банкам необходима система реализации платежей клиентов. До этого использовался аппарат TELEX, с помощью которого банки писали друг другу в свободном режиме.

Старые системы связи и шифрования уже не справлялись с потоками транзакций. Поэтому появился SWIFT. Но

важно понимать, что это просто система обмена информацией. Эти записи — вовсе не перевод денег со счета на счет.

Представим, что у меня счет в монгольских тугриках в Сбербанке, а у тебя в ВТБ. Сбербанк имеет счет в монгольском банке А, ВТБ — в монгольском банке Б. Я прошу Сбербанк перевести тебе 100 тугриков. Он пересылает через SWIFT сообщение своему банку-корреспонденту А и одновременно банку Б, корреспонденту ВТБ. Монгольские банки проводят между собой расчеты в тугриках. Поскольку банки доверяют системе передачи сообщений, они действительно осуществляют на их основе реальное списание и зачисление средств на клиентских счетах.

А теперь вопрос — можно ли отключить Россию от SWIFT?

Можно, но передавать сообщения о том, что необходимо осуществить платеж, можно и другими способами. Например, восстановить аппараты TELEX или FAX.

Можно звонить по телефону, в конце концов.

Можем ли мы в жизни обходиться без мобильных телефонов? Можем. Есть телефоны фиксированной связи, полицию или скорую помощь можно вызвать из телефона-автомата. Но это неудобно.

Также и российские банки, отключенные от SWIFT для обработки исходящих и входящих платежей, будут связываться со своими банками-корреспондентами в каком-то новом формате. Наши корреспонденты за рубежом вынуждены будут нанимать персонал, ставить оборудование. Все это увеличит стоимость платежей. Это будет обширная дополнительная ручная работа на обеих сторонах — очень сложно станет рассчитываться по операциям на финансовых рынках. Но в принципе жить без удобств можно.

Фото: Reuters

— В 2019 году осуществлена первая транзакция в новой платежной системе Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), созданной Европейским союзом специально для торговли в обход американских санкций.

— Есть ли у SWIFT конкуренты? Есть, например, CHIPS. Европейская система пока в стадии тестирования. Есть китайская, Банк РФ создал Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Можно с нуля создать новую, основанную на более современных принципах. Проблема в том, что в нее должны поверить и подключиться все банки, с которыми ты хотел бы работать. И если американские банки не захотят с ней работать, система не сможет проводить расчеты в долларах. Не захотят работать европейские — нельзя передавать информацию о платежах в евро и так далее.

— А если не они к нашей системе подключатся, а мы к ним? Например, к новой европейской INSTEX.

— Можем, если они нас к себе пустят. Для того чтобы вступить в SWIFT или любую другую систему, каждый отельный банк должен договариваться об условиях своего вступления. А это вопрос политический — члены кооператива собираются и решают, какие риски это несет.

В России, как и во всем остальном мире, основная масса платежей пока проходит в долларах. Поэтому мало войти в европейскую платежную систему. Для торговли с использованием долларов нужно искать систему, в которой участвуют американские банки.

— И американские конгрессмены, и Европарламент говорят об отключении РФ от SWIFT давно, много и с воодушевлением. Аналогичные выказывания бывают слышны и от исполнительной власти. Так почему до сих пор не отключили?

— Мне кажется, политики и политологи, призывающие отключить Россию, не очень хорошо себе представляют, что такое SWIFT. Они полагают, что это отключение означает отключение от системы расчетов.

Для того, чтобы отключить российские банки от расчетов в долларах, нужно не SWIFT отключать.

Необходим запрет американским банкам держать расчетные долларовые счета для российских банков.

А заодно и всем европейским банкам запретить. Надо объявить, что корреспондентские счета в долларах в российских банках не разрешаются отныне всем банкам мира, иначе они попадут под санкции.

Иностранные банкиры, выступающие против отключения РФ от SWIFT, вежливые люди. Они не говорят прямо, что политики предлагают ерунду. Ведь просто отключение без полноценного запрета на операции в валюте повлечет увеличение издержек для западных банков — они тоже вынуждены будут нанимать дополнительный персонал. Поэтому, мне кажется, банкиры и против отключения РФ от системы передачи информации, но не от международных платежей.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

— Слова об отключении РФ от международных платежей действительно в лексиконе политиков не встречаются. Какое решение для этого необходимо?

— Нужно понимать, что отключение РФ от платежей в долларах — это почти ядерная атака на экономику страны. ЦБ не сможет проводить интервенции в долларах, валютный рынок не сможет в них рассчитываться. Экспортеры не смогут получить выручку за нефть и газ, мы, как граждане, не сможем купить огромное количество товаров. Эта «ядерная мера» для нашей страны считается слишком тяжелой, она ее, по мнению западных политиков, пока не заслужила.

— Отключение международных платежей может спровоцировать неадекватный ответ российского руководства в других областях?

— Могут развернуть кибератаки, назовем это гуманитарной войной. Такие опасения есть.

— А какие страны отключали от системы корреспондентских счетов в ведущих мировых валютах?

— По решению ООН западные страны, чтобы побудить Иран к ядерной сделке, заморозили валютные корсчета ведущих иранских банков, Центрального банка Ирана. Кроме того, ввели запрет на покупку иранской нефти, который иранцы обходили через Китай. На выборах в Иране победил более либеральный кандидат и подписал в конце концов соглашение. Аналогичные режимы обсуждались в отношении Южно-Африканской Республики времен апартеида, КНДР и Венесуэлы.

— Получается, что масштаб страны препятствует таким мерам. Чем крупнее страна, тем сложнее ее отключить.

— Даже в отношении слабых стран это не слишком эффективная политика. В отношении КНДР очень давно действуют самые жесткие финансовые санкции, и там ничего не меняется. Нет прогресса на переговорах с семейством Кима.

В Венесуэле добыча нефти после введения санкций упала более чем вдвое. Сократился ВВП, развилась безумная инфляция. Тем не менее поставленных санкционной политикой целей достичь пока не удается.

Об эффекте масштаба в отношении РФ все эксперты говорили с самого начала. Никогда еще в истории человечества не было попыток провести действенную санкционную политику в отношении страны масштаба России. Можно, конечно, считать поправку Джексона–Веника санкциями в отношении СССР. Но экономические связи США и Советского Союза в основном сводились к закупкам зерна в Америке. А уж эта торговля, естественно, под санкции не попадала.

Чем мощнее страна, тем сложнее добиться от ее руководства изменения политического поведения санкциями. Ведь они лишь одно из средств дипломатии. А дипломатический процесс — это попытка изменить поведение своего контрагента в желаемую сторону. И безо всяких санкций переговоры СССР, РФ или Китая с США никогда не были легкими. Чем крупнее страны, тем им труднее вести переговоры.

Я всегда придерживался мнения, что отключение РФ от SWIFT возможно, но оно бьет по банкам и в России, и в еврозоне, и в США. А смысл этого действия неясен — ни торговля, ни финансовые операции не останавливаются. Для нанесения экономического ущерба РФ можно придумать меры проще и действенней.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

— Что же должен делать Центробанк, если такое решение все же состоится?

— Центральный банк может попытаться уговорить отдельные банки в зонах доллара и евро подключиться к системе, которую он создал. Но если это решение будет политическим, на основании указа президента США или Еврокомиссии, то я очень сомневаюсь, что кто-то на это решится — не для того отключали. Технологически навязать свою систему за пределами РФ невозможно.

— Эту систему можно предложить для обмена сообщениями каким-то третьим странам? Например, Индии?

— Важнее не каким странам, а в какой валюте. Индии можно предложить систему нашего ЦБ, но в какой валюте рассчитываться? Ведь рупия — неконвертируемая валюта. Зачем она нужна российским банкам и компаниям?

То же самое касается и юаня. Вспомним, что разговоры о переходе в расчетах с Китаем на национальные валюты звучат лет десять. А получается так: древесину, нефть и газ у нас экспортируют одни, а китайский ширпотреб закупают совсем другие.

Ни «Роснефти», ни «Газпрому», ни «Норильскому никелю» или «Русалу» китайские юани даром не нужны. Что они будут с ними делать?

Ведь их из Китая невозможно конвертировать. Можно только внутри Китая использовать или вывезти в виде товаров. А платежи в долларах между российскими и условными индийскими банками опять же пройдут через американские корсчета. И вряд ли на это посмотрят спокойно.

— Когда же юань получит статус конвертируемой валюты? Когда он станет всем нужен и все будут им расплачиваться?

— Это должны сделать сами китайские власти. Они этого не хотят. Еще при Дэн Сяопине при разработке реформ было объявлено, что китайский финансовый сектор будет приватизирован в последнюю очередь. Все основные китайские банки работают под контролем государства. Отток валюты из страны находится под очень жестким контролем Банка Китая и ЦК компартии.

Неконвертируемый юань — один из элементов сохранения макроэкономической стабильности, плановой системы. В ней чиновники решают, сколько валюты можно выпустить, сколько американским и европейским компаниям можно вывести из Китая дивидендов. Пока серьезных шагов, чтобы сделать юань средством международных расчетов, не сделано.

— В таком случае разумной и рациональной тактикой нынешнего руководства РФ перед лицом угрозы отключения от международных платежей можно признать получение по возможности большего количества инструментов жесткого ответа не в финансовой сфере? Чтобы Запад просто побоялся нас отключать «ядерным финансовым ударом».

— С одной стороны, это так. Но с другой — российская экономика чрезвычайна важна для мировой с точки зрения объемов поставляемого сырья. Вспомним, как три года назад минфин США ввел по внятно так и не проартикулированным причинам санкции против Дерипаски. Американским кампаниям запретили сотрудничать и торговать с «Русалом».

Санкции даже в силу не вступили, как во всем мире цены на алюминий подскочили на 20%. «Русал» производит 8% мирового выпуска, а если вычесть Китай, то и получится 20%. Начал образовываться дефицит алюминия. Необходимо было что-то делать.

— Можно добавить в этот список титан, стратегическое сырье для всего мира.

— Титан, никель, палладий — много чего. Сырьевая экономика РФ является лучшей защитой ее экономических интересов. Нельзя запретить покупку российского газа — Европа замерзнет. То же самое можно сказать о российской нефти: это 11% мирового производства. Запрети ее — и цена взлетит до 200 долларов за баррель.

— А для этой торговли нужны кассовые операции, значит, РФ нужно представить SWIFT и корреспондентские счета в мировых валютах.

— Конечно, наши руководители при первой возможности намекают, что мы великая ядерная держава. Но бряцать оружием по описанным причинам даже не обязательно —

зависимость мировой экономики предотвращает «ядерные» санкции по типу иранских. Себе в ногу стрелять никто не хочет.

Сырьевая экономика на самом деле — опора стабильности режима.

Валерий Ширяев

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