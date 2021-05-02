 

Агата Муцениеце: «Буллинг – недопустимая вещь, которую нельзя поощрять»

02.05.2021, 21:06, Разное
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Впервые после того, как пользователи Сети бурно обсуждали несколько месяцев роман Мирославы Карпович и Павла Прилучного, экс-супруга актера решила прервать молчание. Поводом для Агаты Муцениеце стала весьма неприятная причина, а именно буллинг ее и близких.
Саму артистку, членов семьи, а также ее продюсера Мариам Андреевскую затравливают хейтеры. Они создают фейковые страницы, из которых высмеивают и оскорбляют Агату Муцениеце. Поклонники актрисы убеждены, что за виртуальными издевательствами стоит Мирослава Карпович.
Агата Муцениеце заявила, что она против буллинга в Сети, независимо касается это публичной персоны или нет. По словам экс-супруги Павла Прилучного, она долго закрывала глаза на травлю, но «всему есть предел».

Группы хейтеров появились в Сети примерно год назад, но сейчас у них «период обострения». Мариам Андреевская рассказала, что травят саму Агату Муцениеце, мать актрисы, а также ее семью. Хейтеры создают обидные мемы, уродуют их фотографии в фотошопе и пишут в соцсетях гадости. При этом в комментариях звезда «Папиных дочек» благодарит этих людей за прекрасное чувство юмора. Продюсер убеждена, что это «моральное насилие».

В поддержку Агаты Муцениеце уже выступила певица Вика Дайнеко. Она считает, что натравливать хейтеров – это низко, а публичные склоки ни к чему хорошему не приведут.



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