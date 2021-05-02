 

В США произошла еще одна стрельба, пострадали семь человек, один скончался

02.05.2021, 21:02, Новости дня
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Правоохранители прибыли в район “недалеко от знаменитого Французского квартала” после вызова, связанного со стрельбой и нанесением побоев.

На месте происшествия полиция нашла пять человек с огнестрельными ранениями, всех их госпитализировали. Один из раненых скончался в больнице.

Впоследствии стало известно, что еще двое раненых прибыли в больницу на частном транспорте.

Полиция занимается расследованием инцидента и пока не сообщает подробностей, отмечает телеканал.

Личность стрелявшего пока не названа, как и мотивы стрельбы.

Контекст:В последний месяц в США произошло несколько инцидентов со стрельбой и погибшими. Так, в ночь на 3 апреля в Уилмингтоне (штат Северная Каролина) в результате стрельбы на домашней вечеринке погибли три человека; 4 апреля стреляли в парке Бирмингема (штат Алабама), после чего нашли погибшей женщину.
Кроме того, 8 апреля один человек был убит и еще пятеро получили ранения во время стрельбы на фабрике по производству шкафов в Брайане (штат Техас); 11 апреля произошла стрельба на парковке в Сиэтле (штат Вашингтон), ранения получили трое взрослых и ребенок; 15 апреля восемь человек погибло во время стрельбы в здании компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана).
В результате стрельбы 18 апреля в Остине (штат Техас) погибли три человека, 1 мая в Грин-Бее (штат Висконсин) жертвами стрельбы стали три человека включительно с открывшим огонь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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