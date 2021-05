В Брюсселе полиция разогнала антикарантинную вечеринку в парке, более 130 человек задержали

Полицейские начали разгонять участников вечеринки после того, как их стало слишком много и они перестали придерживаться карантинных ограничений.

Правоохранители задержали 132 человека. Пятеро из них получили судебные аресты за угрозы в адрес полицейских и продажу наркотиков.

Во время разгона людей полицейские использовали водометы. Также во время разгона были и пострадавшие – 15 людям предоставили медицинскую помощь на месте, 12 (среди них и полицейские) попали в больницу.

Видео с места событий в Twitter опубликовал пользователь Сэм Пай.

VIDEO: It’s over! Young people celebrating at the #boisdelacambre, #Brussels. pic.twitter.com/nkKiOusxbo #gerontocracy * #EU #SCAMDEMIC2021 #laboum2 #MayDay #COVID1984

— Sam Pye (@freddie1999) May 1, 2021

Контекст:Это уже второе подобное мероприятие в Брюсселе. Первая вечеринка “La Boum” состоялась в начале апреля – мероприятие оказалось первоапрельским розыгрышем, однако пришедшие все равно решили остаться в парке. Тогда вечеринку посетили 2 тыс. человек, их тоже разгоняли при помощи водометов.

В конце марта в Бельгии ввели очередной локдаун из-за третьей волны COVID-19, сообщало агентство Reuters. В стране закрыли школы, непродовольственные магазины и парикмахерские.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Бельгии подтвердили 993,4 тыс. случаев болезни, 24,3 тыс. человек умерли.

