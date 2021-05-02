 

В Брюсселе полиция разогнала антикарантинную вечеринку в парке, более 130 человек задержали

02.05.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полицейские начали разгонять участников вечеринки после того, как их стало слишком много и они перестали придерживаться карантинных ограничений.

Правоохранители задержали 132 человека. Пятеро из них получили судебные аресты за угрозы в адрес полицейских и продажу наркотиков.

Во время разгона людей полицейские использовали водометы. Также во время разгона были и пострадавшие – 15 людям предоставили медицинскую помощь на месте, 12 (среди них и полицейские) попали в больницу.

Видео с места событий в Twitter опубликовал пользователь Сэм Пай.

VIDEO: It’s over! Young people celebrating at the #boisdelacambre, #Brussels. pic.twitter.com/nkKiOusxbo #gerontocracy * #EU #SCAMDEMIC2021 #laboum2 #MayDay #COVID1984

— Sam Pye (@freddie1999) May 1, 2021

Контекст:Это уже второе подобное мероприятие в Брюсселе. Первая вечеринка “La Boum” состоялась в начале апреля – мероприятие оказалось первоапрельским розыгрышем, однако пришедшие все равно решили остаться в парке. Тогда вечеринку посетили 2 тыс. человек, их тоже разгоняли при помощи водометов.
В конце марта в Бельгии ввели очередной локдаун из-за третьей волны COVID-19, сообщало агентство Reuters. В стране закрыли школы, непродовольственные магазины и парикмахерские.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Бельгии подтвердили 993,4 тыс. случаев болезни, 24,3 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Пожары в Луганской области. ГБР расследует действия руководства регионального управления ГСЧС

13.01 / Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин

27.04 / Дочь Заворотнюк рассказала о помощи психолога и использовании «препаратов»

10.03 / В ЛНР заявили о ранении военнослужащего при обстреле со стороны украинских силовиков

28.03 / Соцсеть Facebook заблокировала аккаунт Мадуро

24.03 / Минздрав Украины: Маски в парках и скверах носить не надо

03.04 / В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России

19.01 / Лошак: От реакции на арест Навального станет ясно, есть в России гражданское общество или мы инфантильные пох…исты – электорат мечты любого диктатора

01.01 / В Украине в последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибли девять человек

24.02 / Sony анонсировала новое игровое устройство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика