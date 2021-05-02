 

Блинкен назвал “мужественной” реакцию Чехии на действия российских спецслужб

02.05.2021, 21:02, Новости дня
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“Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России”, – говорится в сообщении.

В ходе разговора было положительно расценено решение правительства Чехии исключить госкорпорацию “Росатом” из тендера на строительство энергоблока АЭС “Дукованы”.

Это решение, а также резкое сокращение “присутствия российской разведки в Праге повысили безопасность Чешской Республики и Североатлантического альянса”, отмечается в заявлении Госдепартамента.

Контекст:Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны ко взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.
17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.
18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.
МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.
21 апреля Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ.
Москва предложила Праге “оставить ультиматумы для общения внутри НАТО”.
В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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