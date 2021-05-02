Женщина, которая слишком старается – Личное мнение

Настенька Волочкова запилила очередную фоточку, на которой видны части тела мужчины.



Фото: Соцсети

«Наш романтический ужин», — подписала фотографию бывшая балерина, ныне — женщина, нередко и, как мне кажется, пьяно рыдающая под камерами.

Однако сегодня поговорим не о пьянстве и не о том, в кого превратилась Настя.



Фото: Соцсети

Обсудим чисто российское явление: каблуки на женских ногах и сланцы — на мужских во время выхода пары в люди.

Фиг с ней — с Волочковой. По фиг и на её реального или мнимого ухажёра.

Меня цепляет другое: та непреодолимая пропасть между усилиями, которые прикладывают российские женщины, и теми, что прикладывают мужчины, для того, чтобы выглядеть хорошо в паре.

Я прекрасно понимаю, что Настя, взгромоздившись на платформу и напялив кружевное платье, выглядит всё равно плохо. Но она ведь старалась выглядеть хорошо, согласитесь?

Причесалась, накрасилась, надела платье и туфли, а не припёрлась на ужин в удобной растянутой футболке и шлёпанцах.

А что же «любимый»? А у него — всё хорошо, легко, на релаксе.

Его расслабленная лапа на фоне напряжённой стопы Насти — это олицетворение расстановки сил в российских парах: он — в шортах и сланцах, на расслабоне, она — в кружевах и на каблуках, старается.

Поймите меня правильно: я не выступаю ни против платьев, ни против каблуков. Я — против того, чтобы надевать и то, и другое на свидание с тем, кто не удосужился облачиться хотя бы в льняные брюки и мокасины.

Женщины, золотки мои, мужчины всегда секут, сколько усилий вы прикладываете в отношениях с ними.

И если этих усилий вы прикладываете больше, чем они, даже в таких мелочах, как одежда, то и отношение к вам будет соответствующее: не как к равной, а как к той, которая потерпит. Сегодня — сланцы на ужине, завтра — грубое слово в свой адрес, послезавтра — оплеуху и переписку с любовницей.

Так выглядит правда. Правда, от которой вы пытаетесь бежать, но которая всегда накрывает вас, подобно цунами, руша все ваши отношения с мужчинами.

Женщина, которая слишком старается, всегда в глазах мужчины будет делать что-то не так. Отдаёт он себе в этом отчёт или нет.

Пацаны, бывали в отношениях с женщинами, которые слишком стараются? Чем дело кончилось?

Девки, а вы старались слишком сильно? Развелись?

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