 

Водителю попавшего в ДТП микроавтобуса с детьми на Ставрополье продлили срок задержания

02.05.2021, 20:46, Новости дня
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Ленинской районный суд Ставрополья продлил срок задержания водителя микроавтобуса, перевозившего детскую баскетбольную команду и попавшего в аварию, следствие подало ходатайство о его аресте.

«Продлить срок задержания до 72 часов – до 5 мая 2021 года до 17 часов 40 минут», – приводит ТАСС слова судьи.

Напомним, на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек. Водитель грузовика рассказал, что его обогнали два автомобиля: иномарка и ВАЗ. Первую машину он пропустить успел, а вторая въехала в его колесо, когда он завершал маневр.



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