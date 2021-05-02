В Москве смертность в марте превысила на 28% показатель 2020 года

Смертность в Москве в марте 2021 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения.

«В марте в Москве зарегистрировано 13 061 смертей. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что смертность от коронавируса в марте в Москве составила от 2,66% до 3,49% от общего числа умерших в марте этого года.

От коронавируса, как основной причины смерти, в Москве по данным за март умер 2 231 человек. В это число входят и те случаи, когда при отрицательном тесте при жизни и посмертно по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен COVID-19.

«Отмечено снижение по отношению к предыдущему месяцу – в марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше, чем в феврале», – добавляется в сообщении.

Ранее главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев сообщил, что исторический минимум младенческой смертности достигнут в Москве в 2020 году.