Сотрудники МЧС под Великим Новгородом спасли тонувшего лося

В Новгородской области сотрудники МЧС спасли из водоема тонущего лося. Несчастный случай с животным произошел около населенного пункта Борки, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Сегодня в экстренные службы поступил необычный вызов. Очевидцы сообщили, что в канаве, рядом с населенным пунктом Борки Новгородского района тонет лось», – говорится в сообщении регионального МЧС во «ВКонтакте».

На помощь животному прибыли пожарные и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда, которые вызволили животное из воды с помощью широких лент, доставили на берег и передали представителям охотхозяйства.

Ранее в башкирском городе Октябрьский лося, заблудившегося в жилом дворе, решили прогнать при помощи кота.