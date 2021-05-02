На открытии аллергологического отделения больницы Собянин подарил пациентам букеты амброзии

В пятницу прошло торжественное открытие аллергического отделения в городской клинической больнице им. Пирогова.

На открытии присутствовали представители столичной администрации и мэр Москвы Сергей Собянин. Было представлено новое крыло клиники специально оборудованное для диагностики и лечения пациентов с разными формами аллергии. Отделение постарались открыть как раз в пору начала цветения растений, когда многие москвичи сталкиваются с сезонной аллергией.

Торжественную ленточку перерезал Сергей Собянин, открыв двери крыла для всех желающих. А первые пациенты, прибывшие на консультацию с аллергологом, получили небольшой подарок от градоначальника, букет свежесорванной амброзии.

Некоторые посетители расплакались на месте от такого приятного знака внимания от мэра, а у одной пенсионерки даже прихватило дыхание. Об успешном открытии аллергического отделения Собянин доложил напрямую президенту.

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