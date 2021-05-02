 

РПЦ открыла в Москве пункты приёма недоеденных куличей

02.05.2021, 20:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Московская епархия РПЦ опубликовала список адресов, куда москвичи могут сдать остатки куличей для дальнейшего приготовления из них монастырского кваса.

Всего в Москве открыли 256 точек приёма куличей, расположенных в православных храмах. Найти ближайший пункт можно на интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте городской епархии. При регистрации на сайте требуется ввести персональные данные: номер и серию паспорта, ИНН, СНИЛС, номер полиса ОМС, домашний адрес и контактный телефон.

Принимать будут только освященные куличи с соответствующей сертификацией, заверенной нотариусом. Для неосвященных хлебобулочных изделий возле входа установили мусорные баки, содержимое которых затем сожгут.

– Хлеб — это плоть Иисуса. Нам велели относиться к хлебу с уважением и беречь священное кушанье. Выбрасывать его — осквернение лика Святых и божьих заповедей. Тех, кто так делает, ждут беды, неудачи и нищета. Иисус Христос спас пять тысяч человек, накормив их всего пятью буханками хлеба, а люди отправляют гнить дары, данные нам. Нужно благоразумно относиться к каждой крошке хлеба. Речь идёт, конечно, только об освященном хлебе, — заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Из собранных куличей сделают монастырский квас для продажи в церковных лавках. Вырученные деньги РПЦ направит на строительство нового храма в одном из скверов столицы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / В Екатеринбурге возле детского сада нашли труп мужчины

24.08 / Вредно ли спать на левом боку?

11.01 / В США штрафуют больницы за махинации с вакциной

31.12 / Мнение: АРЕ – как устроена власть при Сиси

27.07 / Скандалы: Ты помнишь, как все начиналось…

15.12 / У жителей Великобритании не обнаружили усугубления тревожности с течением карантина

19.09 / Ученые: Владение двумя языками замедляет наступление когнитивных нарушений

12.03 / Ученые рассказали о фатальности раковых метастаз в процессе трансформации онкозаболевания

31.08 / Кардиологи рассказали о боли, требующей срочного обращения к врачу

27.07 / Мнение: Результаты 19-го теста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика