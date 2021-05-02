РПЦ открыла в Москве пункты приёма недоеденных куличей

Московская епархия РПЦ опубликовала список адресов, куда москвичи могут сдать остатки куличей для дальнейшего приготовления из них монастырского кваса.

Всего в Москве открыли 256 точек приёма куличей, расположенных в православных храмах. Найти ближайший пункт можно на интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте городской епархии. При регистрации на сайте требуется ввести персональные данные: номер и серию паспорта, ИНН, СНИЛС, номер полиса ОМС, домашний адрес и контактный телефон.

Принимать будут только освященные куличи с соответствующей сертификацией, заверенной нотариусом. Для неосвященных хлебобулочных изделий возле входа установили мусорные баки, содержимое которых затем сожгут.

– Хлеб — это плоть Иисуса. Нам велели относиться к хлебу с уважением и беречь священное кушанье. Выбрасывать его — осквернение лика Святых и божьих заповедей. Тех, кто так делает, ждут беды, неудачи и нищета. Иисус Христос спас пять тысяч человек, накормив их всего пятью буханками хлеба, а люди отправляют гнить дары, данные нам. Нужно благоразумно относиться к каждой крошке хлеба. Речь идёт, конечно, только об освященном хлебе, — заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Из собранных куличей сделают монастырский квас для продажи в церковных лавках. Вырученные деньги РПЦ направит на строительство нового храма в одном из скверов столицы.

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