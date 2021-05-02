В Петербурге задержали активистов

…устроивших на улице выставку картин о политических репрессиях.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали активистов Павла Крисевича и Анастасию Михайлову, которые устроили уличную выставку картин на площади Искусств в поддержку политзаключенных, сообщает корреспондент «Новой» в Петербурге.

Задержанных везут в отдел полиции №78 Центрального района, уточняет «ОВД-Инфо». Причины задержания акционистам пока не объяснили.

Павел Крисевич известен своими акциями. В частности, в ноябре прошлого года Крисевич у здания ФСБ устроил акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа: его подвесили на крест, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. В тот день его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полицейским.

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