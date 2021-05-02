Итальянцы научили робота думать вслух

Специалисты из итальянской корпорации SoftBank Robotics решили проблему недопонимания между человеком и роботом. Для этого они научили умную машину думать вслух.

Робот проговаривает ход своих мыслей, в результате человек может отслеживать его логику. Тогда решения, которые он предлагает, становятся понятными, говорят специалистов.

Вообще-то, искусственный интеллект готов к мгновенному решению самых сложных задач. Однако человек, пока не проследит за всей логической цепочкой, с недоверием относится к предложенному решению. Это может привести к конфликтной ситуации, когда машину просто начнут игнорировать. Зачем же тогда она нужна, спрашивают специалисты? Ведь окончательное решение все равно всегда останется за человеком.