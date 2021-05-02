 

Ученые: Говорящим на трех языках проще выучить еще один, чем двуязычным

02.05.2021, 20:12, Разное
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Ученые, представляющие Токийский университет, провели исследование с участием 49 людей по поводу их лингвистических умений. Оказалось, что добровольцам, говорящим на трех языках, было проще выучить еще один, чем двуязычным.
Люди, знающие пару иностранных языков наряду с родным, использовали те области мозга, которые отвечают за визуализацию образов. Это происходило даже тогда, когда участники эксперимента изучали новый язык, опираясь только на звуки речи. По словам профессора нейробиологии языка Куниеси Сакаи, испытуемым было предложено изучить казахский язык. Им предоставили речевые записи, а также их переводы на английский язык. Материалы отображались на экране персонального компьютера. При этом исследователи не знакомили участников эксперимента с грамматическими правилами.

28 испытуемых знали три языка: английский, испанский и японский. Они начали быстрее понимать казахскую разговорную речь, чем те, кто был двуязычным. Трилингвы также показали, что у них сильнее активизировались зрительные области мозга, когда они изучали вопросы, касающиеся только звуков изучаемой речи.

Источник: rossaprimavera.ru



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