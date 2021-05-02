Ученые из Китая вывели бактерии, способные разлагать пластиковые отходы

Ученые из Китая, которые работают в Институте океанологии IOCAS, вывели три штамма бактерий, способные эффективно разлагать пластиковые отходы. Речь идет о продуктах, изготовленных из полиэтилена, а также полиэтилентерефталата.

На востоке Китая в провинции Шаньдун исследователи отловили в водах многочисленные образцы отходов из пластика. В лаборатории они изучили их и вывели бактериальный штамм, способный существовать в данной среде и разлагать полиэтилен и полиэтилентерефталат. Кроме этого, исследователи получили в процессе проведения эксперимента ферменты, способные разрушить пластик в течение 24 часов.

Ежегодно в мировой океан выбрасывается свыше 11 миллионов тонн отходов из пластика. Они не только засоряют воды, но и часто становятся причиной, по которой гибнут морские обитатели. Например, исследователи говорят о Большом тихоокеанском мусорном пятне, располагающемся между Гаваями и Калифорнией. Согласно их оценкам, площадь данного места можно сравнить по размерам со штатом Техас, а количество отходов там превышает 87 тысяч тонн.

Источник: rossaprimavera.ru