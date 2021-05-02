Британские медики сообщают о массовых случаях госпитализации людей с COVID-19 после вакцинации

Британские медики сообщают о новых массовых случаях госпитализации пациентов с COVID-19 после вакцинации. На данный момент около 35 миллионов жителей Великобритании получили препарат от коронавируса, однако вместе с резким снижением смертности сотни людей попадают в больницы, эксперты пытаются выяснить, с чем связан такой эффект после получения прививки.

Есть немало законных замечаний, касающихся реакции правительства на пандемию COVID-19, однако внедрение вакцины получило явный успех. В Соединенном Королевстве удалось вакцинировать 34 346 273 человека. Эти процедуры оказались весьма эффективными: снизилось число случаев заболеваемости и смертности. Минусом введения препарата от мутировавшего вируса оказалось появление новых сообщений о госпитализации пациентов. Так, анализ медицинских отчетов Великобритании показал, что свыше 500 человек попали в больницу с коронавирусом именно после получения новой вакцины.

По показаниям исследователей, в общей сложности госпитализировали 526 пациентов, 113 людей скончались в результате “неудачи вакцины”, как объяснили медики. Все больные получали одну дозу препарата за три недели до госпитализации. Ученые предположили, что большая часть вакцинированных людей, оказавшихся после этого в больницах с COVID-19, скорее всего, была инфицирована незадолго до введения прививки или во время процедуры.

Изучив состояние пациентов с симптомами коронавируса, эксперты обнаружили, что у 40% включенных в исследование людей, находящихся на стационарном лечении, признаки заболевания исчезли через неделю после вакцинации. У 19% пациентов симптомы коронавируса появились спустя 8-14 дней.

Исследователи пришли к выводу, что “неудача вакцинации” связана с тем, что препарат не обеспечил иммунитет некоторым пациентам. Команда отметила, что такой поворот событий не является чем-то неожиданным, ведь вакцины сложно назвать эффективными на 100%. Из числа тех людей, у которых симптомы инфекции появились более чем через 21 день после прививки 113 пациентов из 400 умерли от коронавируса. При этом 82 скончавшихся человека были из группы “немощных пожилых людей”.

По словам профессора иммунологии в Университете Суррея и представителя Британского общества иммунологии, Деборы Данн-Уолтерс, большинство госпитализаций из-за COVID-19 после получения вакцины случаются в период в 1-14 дней, именно тогда, когда защита от вакцины еще не активизировалась полностью. “Очень важно сохранять социальную дистанцию и после вакцинации с целью минимизации риска заражения SARS-CoV-2 до того, как сработает ваша иммунная защита”, – подчеркнула Данн-Уолтерс.

Источник: www.express.co.uk